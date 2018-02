Policiais acham documentos e R$ 1,9 mil

A informação consta no boletim de ocorrência registrado no 7.º Distrito Policial de Santos, no litoral. Campos e as outras seis pessoas morreram no acidente. "Alguns objetos pessoais, mais notadamente documentos de identificação de três das vítimas, no caso Marcos, Alexandre e Marcelo, foram apreendidos em auto próprio apresentados por integrantes da Polícia Militar. Igualmente retida a quantia de R$ 1.901,00 no interior de uma pasta destruída", informa o boletim. O documento não associa a pasta a nenhum dos ocupantes mortos na tragédia. O boletim, número 2816/2014, foi registrado às 18h29 do dia 13. O acidente havia ocorrido às 10h.

O boletim de ocorrência é apenas o primeiro registro policial de uma ocorrência. Nesse caso, foi registrado como "homicídio culposo (quando não há intenção)". O prosseguimento dele foi a instauração de um inquérito para apurar o caso, que é acompanhado pelo Ministério Público Estadual.