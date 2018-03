Polícia usa vídeos para identificar invasores da Cutrale A Polícia Civil de Bauru, a 345 km de São Paulo, vai usar quatro vídeos apreendidos com militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) para identificar os participantes da invasão e depredação da fazenda Santo Henrique, da Cutrale, em outubro do ano passado.