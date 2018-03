Polícia tenta identificar assassino de jornalista no MA A polícia maranhense ainda trabalha na preparação de um retrato falado do executor do assassinato do jornalista Décio Sá, 42, morto com cinco tiros de pistola calibre .40 em um bar da Avenida Litorânea, um dos principais cartões postais de São Luís. Nesta sexta-feira (27), a policia prometeu divulgar o laudo pericial da cena do crime e o laudo cadavérico do jornalista.