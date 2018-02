Polícia solta dois dos 18 presos na operação Concutare

Todos os mandados de prisão emitidos pela Justiça têm caráter temporário e vencem nesta sexta-feira, podendo ser prorrogados por mais cinco dias. Os outros 16 detidos estão no Presídio Central de Porto Alegre. Quatro deles prestaram depoimento nesta quarta-feira. Até o início da noite nenhum havia sido liberado.

A operação da Polícia Federal sacudiu a política gaúcha. Os secretários do Meio Ambiente do Estado, Carlos Fernando Niedersberg (PC do B), e de Porto Alegre, Luiz Fernando Záchia (PMDB), foram presos e imediatamente afastados de seus cargos pelo governador Tarso Genro (PT) e o prefeito José Fortunati (PDT).

O ex-secretário estadual Berfram Rosado (PPS), que ocupou a pasta estadual durante o governo de Yeda Crusius (PSDB) e atualmente é sócio de uma empresa de consultoria ambiental, também está entre os presos. As bancadas do PSOL na Câmara de Vereadores e do PSDB na Assembleia Legislativa iniciaram mobilização para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em cada casa para investigar as conexões políticas do esquema.