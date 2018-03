Laudo policial aponta tortura de sem-terra em chacina no Mato Grosso

CUIABÁ - A Polícia Civil em Mato Grosso informou que as nove vítimas da chacina contra sem-terra no assentamento Taquaruçu do Norte, em Colniza, a 1.062 km da capital Cuiabá, foram torturadas. Corpos foram amarrados e um deles teve uma orelha cortada. O grupo foi assassinado com golpes de facão e tiros de arma calibre 12. Segundo os investigadores, quatro homens são suspeitos de ter executado o grupo. Laudo dos policiais identificou os nove corpos: Fábio Rodrigues dos Santos, Izaul Brito dos Santos, Ezequias Santos de Oliveira, Samuel Antônio da Cunha, Francisco Chaves da Silva, Valmir Rangeú do Nascimento, Aldo Aparecido Carlini, Sebastião Ferreira de Souza e Edson Alves Antunes.

Técnicos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) realizaram exames de necropsia durante todo o sábado, 22, e confirmaram que, das vítimas, sete são de Rondônia, uma de Mato Grosso e outra de Alagoas. O mais novo do grupo tinha 28 anos e, o mais velho, 58. Todos eles já foram enterrados. O laudo final fica pronto em dez dias.

O clima é de pânico na vila e a segurança foi reforçada. A identificação da maioria dos corpos só foi possível com apoio de prontuários civis dos institutos de identificação dos Estados e ou cidades de origem das vítimas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a Prelazia de São Félix do Araguaia lamentou a chacina em Colniza e alertou para risco de novos massacres. Segundo o texto, “as famílias de agricultores da Gleba Taquaruçu vêm sofrendo violência desde o ano de 2004”. Neste período, em decisão judicial, a Cooperativa Agrícola Mista de Produção Roosevelt obteve reintegração de posse concedida pelo juiz de Direito da Comarca de Colniza, como anunciada na Nota da Comissão Pastoral da Terra, de 20 de abril deste ano. Em 2007, ao menos 10 trabalhadores foram vítimas de tortura e cárcere privado e, nesse mesmo ano, três agricultores foram assassinados.

Segundo o bispo emérito da prelazia dom Pedro Casaldáliga, reconhecido internacionalmente por sua luta em defesa dos direitos humanos, principalmente na região do Araguaia (MT),o município já foi considerado o mais violento do País. De acordo com a entidade, na região existem outros conflitos de extrema gravidade, como o da fazenda Magali, desde 2000, e o conflito na Gleba Terra Roxa, desde 2004.

A Comissão Pastoral da Terra (CPT) informou que há mais de dez anos são comuns conflitos fundiários no local. Segundo a entidade religiosa, “investigações policiais feitas nos últimos apontaram que os gerentes das fazendas da região comandavam uma rede capangas, altamente armados que usavam o terror para expulsar os pequenos produtores da área”.

A OAB-MT informou em nota que acompanhará toda a investigação cobrando uma apuração rigorosa e correta do caso. Segundo a entidade no Estado, “há muito tempo a questão agrária e fundiária, especialmente na região Norte de Mato Grosso, deixou de ser palco de disputa de terras para se tornar um cenário de violência constante e descontrolada”. A nota encerra afirmando que é inadmissível “nos dias de hoje, que a que episódios brutais como estes se transformem em estatísticas. Não vivemos numa terra sem leis e não podemos admitir que se pense o contrário”.

Governo. O secretário de Estado de Segurança de Mato Grosso, Roger Elizandro Jarbas, em nome do governo local, disse que é prioridade elucidar por completo a chacina. “Estamos com todas as forças de segurança na região inclusive o helicópteros do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) auxilia nos serviços de buscas e de investigações", disse.

O local da chacina é de difícil acesso. A base de apoio é o distrito de Guariba. As equipes especializadas da Polícia Militar e da Polícia Civil já trabalham nas investigações desde a quinta-feira, 20. Segundo ele, na segunda-feira mais policiais serão enviados para a região.