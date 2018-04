Polícia Rodoviária Federal confirma 18 bloqueios pelo MST em rodovias federais de 11 Estados

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a interdição de 18 trechos de rodovias federais em 11 Estados, até as 10 horas desta sexta-feira, 6, por bloqueios de militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Mais cedo, o MST anunciou a intenção de interditar mais de 50 estradas em todo o País, como forma de protestar contra o pedido de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O MST já comunicou que as manifestações atingem estradas de diversos Estados brasileiros. A maioria das passagens bloqueadas fica no Paraná. Segundo o coordenador do movimento, Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 Estados.

Ao saberem da iminente prisão do ex-presidente e companheiro Lula, milhares de trabalhadores rurais Sem Terra participam de bloqueios de BR e outras rodovias de Norte a Sul do País. As mensagens “Lula Livre!” e “Globo Golpista!” também foram vistas nos muros de grandes cidades, como Salvador. A própria emissora foi alvo da indignação popular, no Rio Grande do Sul.

Lula tem até as 17h para se apresentar à Polícia Federal, em Curitiba. Ele ainda não decidiu se vai cumprir a decisão do juiz Sérgio Moro, se vai aguardar o cumprimento do mandado de prisão ou se pretende resistir. Aliados encontraram o ex-presidente no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na noite desta quinta-feira, 5. Estiveram com Lula a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os presidenciáveis Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'ávila (PCdoB).

Confira os bloqueios do MST pelo País:

REGIÃO NORDESTE

No começo desta manhã, o movimento já havia anunciado interdições em Pernambuco, Sergipe, Bahia e Paraíba.

O Estado confirmou com a Polícia Rodoviária Federal que a manifestação na Bahia, comandada por lavradores, ocorre no quilômetro 360 da BR-116, na altura de Feira de Santana. As assessorias de outros Estados ainda não têm registro oficial ou não foram localizadas.

Na Bahia, desde as primeiras horas da manhã, a BR-235 está bloqueada na altura de Casa Nova. Os manifestantes utilizaram galhos e pneus para atear fogo e impedir o trânsito na rodovia.

A BR-101 também foi interditada, em Itaporanga D'Ajuda, em Sergipe, e em Teixeira de Freitas, na Bahia.

Também em Sergipe, o MST fechou a rodovia SE-270 (Rodovia Lourival Batista), na altura do povoado Taboca, em Itaporanga.

Estavam bloqueadas as rodovias BR-101, em Escada e Goiana, a BR-232, em Pombos e Moreno, e a BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, todas em Pernambuco. Em Teresina, no Piauí, a interdição ocorreu na BR-356.

Na Paraíba, as duas principais rodovias foram fechadas, a BR-101, em Alhandra, e a BR-230, em Cruz do Espírito Santo, principal ligação entre João Pessoa e Campina Grande.

O movimento relatou ainda que, durante o fechamento da BR-101, no município de Alhandra, na Paraíba, uma pessoa foi ferida por um tiro. Um homem não identificado furou o bloqueio e atirou com arma de fogo contra a ativista Lindinalva Pereira de Lima Filha.

A bala atravessou a coxa esquerda da militante, que foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, capital do Estado. O hospital informou que a vítima recebeu os primeiros atendimentos e permanece internada. A Polícia Militar informou que o suspeito de ter feito o disparo fugiu do local e que o policiamento rodoviário faz um cerco na tentativa de deter o atirador.

Em nota, o MST afirma que "a tentativa de homicídio deixa claro, para o movimento, que a camada reacionária da sociedade está movida pelo ódio, incentivado por aqueles que querem dar fim à democracia".

REGIÃO SUL

A população mostra sua indignação com a prisão de Lula e queima pneus também em frente ao Diário de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

No Estado do Paraná, já são três pontos fechados pelos Sem Terra: em Quedas do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Porecatu.

Ainda em território paranaense, o MST informou que bloqueou trechos da PR-473, que liga Quedas do Iguaçu a São Jorge d'Oeste. Famílias protestaram também na PR-170, entre os municípios de Porecatu e Florestópolis.

A BR-476 também está interditada, em Adrianópolis, no Paraná.

REGIÃO NORTE

Também no Norte, o MST fechou a BR-155, em Marabá. Há ainda protesto no Pará. Em Marabá, no Pará, o movimento trancou a BR-155.

REGIÃO SUDESTE

Ainda segundo o movimento, cerca de 400 militantes do MST fecharam a rodovia Fernão Dias, que dá acesso de São Paulo à capital de mineira, na manhã desta sexta-feira. Os manifestantes convocaram os trabalhadores para as ruas.

Em Belo Horizonte, a concentração das manifestações também deve ocorrer entre 10h e 16h, na Praça 7.

Também havia bloqueios na BR-356, em Eugenópolis, em Minas Gerais.

O Movimento também fechou a BR-101 no Espírito Santo.

REGIÃO CENTRO-OESTE

Já há bloqueios em Mato Grosso do Sul, nos arredores do município de Dois Irmãos do Buriti. Os bloqueios também acontecem na BR-262, em Anastácio, e na BR-267, em Nova Andradina.

Em Mato Grosso, a interdição ocorre na BR-364, na cidade de Jaciara, segundo a PRF.

