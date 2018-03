Polícia procura funcionários da prefeitura de Taboão-SP

A operação começou na terça-feira, com o cumprimento de quatro dos 11 mandados de prisão. Foram detidos os vereadores Carlos Alberto Aparecido de Andrade, Arnaldo Clemente dos Santos, José Luís Eloy e o irmão de um dos vereadores, Milton de Andrade. Ontem, mais três pessoas foram detidas, Turíbio Antonio de Castilho Junior, Bruno Camargo Bolfarini e Celso Santos Vasconcelos. Marcio Renato Carra já havia sido preso anteriormente.

A polícia vai investigar as contas da prefeitura para descobrir o tamanho do rombo nos cofres públicos. Segundo a apuração inicial, o grupo cancelava dívidas de IPTU e, em troca, os devedores pagavam 30% do valor devido ao município para a quadrilha. Policiais identificaram desvio de mais de R$ 1 milhão só neste ano. A prefeitura de Taboão afirmou que também vai apurar o caso.