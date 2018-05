Polícia prende vereadores em Itaipulândia, no Paraná

CASCAVEL - Com pouco mais de 10 mil habitantes, a pequena Itaipulândia, no oeste do Paraná, ficou praticamente sem vereador na terça-feira, 12. Dos nove parlamentares da cidade, oito foram presos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Eles são acusados de recebimento irregular de diárias na Câmara Municipal.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pelo juiz criminal da comarca de São Miguel do Iguaçu, Hugo Micheline Junior, atendendo a um pedido do Gaeco. Policiais prenderam inicialmente seis dos oito acusados no início da manhã e outros dois se entregaram no início da tarde de terça.

Silvani Olivia Groth Mendes (PV), Marlei Kaefer (PSL), Jair Jose Escher (PR), Gelson Lautert (PR), Diacir Ferreira da Silva (PSB) e Adolfo Florencio Preis (PSB) foram encontrados em casa e encaminhados à sede do Gaeco de Foz do Iguaçu. Vilso Nei Serena (PP), que é presidente da Câmara, e Claudinei Vieira (PMDB) se apresentaram horas mais tarde. O único vereador não investigado é Roberto Piana (PT).

Quatro servidores da Câmara de Itaipulândia também foram detidos e outros dois contadores conduzidos coercitivamente para depor. Os dois contadores prestaram depoimentos e liberados. O pedido de prisão dos acusados vale por cinco dias. A investigação do Gaeco compreende o período entre setembro de 2013 e novembro de 2015.

Os policiais revelaram que os vereadores inscreviam-se em cursos para receber diárias indevidamente. Há casos de parlamentares que não compareciam ao local da capacitação.

“Há casos em que os vereadores se inscreviam em cursos, de preferência, com duração de até quatro dias, registravam a presença, mas voltavam sem participar efetivamente da capacitação. Era uma maneira de receber mais diárias. Além disso, a preferência era por viagem para fora do Estado, que preveem valores mais altos”, afirmou um investigador do Gaeco, que preferiu não ser identificado.

De acordo com o Gaeco, a Câmara de Itaipulândia gastou R$ 511 mil com diárias e R$ 160 mil para pagamento de cursos.