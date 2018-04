Polícia prende suspeitos de ataque contra índios no MS Três suspeitos de participar do ataque contra os índios da etnia guarani kaiowá, no acampamento Tekohá Guaiviry, entre os municípios de Amambaí e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no último dia 18 de novembro, foram presos na terça-feira (29). As prisões ocorreram durante cumprimento de mandados de prisão temporária. Os detidos são acusados também de envolvimento no desaparecimento do cacique Nísio Gomes. Eles foram levados para a custódia da Polícia Federal, em Ponta Porã, onde prestaram depoimento.