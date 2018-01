Polícia prende suspeito de matar líder do MST em Campos (RJ)

RIO - O funcionário público José Renato Gomes de Abreu, de 45 anos, foi preso nesta quinta-feira, 31, sob acusação de ter matado Cícero Guedes dos Santos, líder do Movimento dos Sem-Terra (MST) em Campos, no norte fluminense, no último sábado.

Embora trabalhasse na Prefeitura de São João da Barra, Abreu morava no acampamento do MST na usina Cambahyba, em Campos, onde foi preso.

Segundo a Polícia Civil, que chegou ao suspeito após quebrar o sigilo telefônico da vítima, Abreu é aliado de traficantes de uma comunidade situada nas imediações do acampamento e pretendia assumir a liderança do MST na região, substituindo Santos.

A pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão temporária de Abreu por 30 dias. Santos foi morto com dez tiros, que o atingiram na cabeça e no peito, quando passava por uma estrada vicinal. Ele havia participado de uma reunião no acampamento e estava voltando para sua casa, na cidade.