Polícia prende quadrilha que desviou R$ 100 mi da saúde

A polícia de São Paulo prendeu na madrugada desta quinta-feira, 30, cinco acusados de compor um quadrilha responsável por fraudes em centenas de licitações nos principais hospitais públicos do Estado e da Prefeitura de São Paulo e de outros 29 municípios do interior, do Rio e de Minas. A máfia dos parasitas subornava agentes públicos, superfaturava preços, entregava produtos de má qualidade, quando entregava, colocando em risco a saúde dos pacientes. O bando, que arrecadou R$ 100 milhões nos últimos anos, é investigado ainda sob as suspeitas de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e evasão de divisas para paraísos fiscais. Pelo menos 11 empresas fornecedoras de materiais cirúrgicos, remédios e insumos hospitalares são investigadas no caso. Os policiais cumpriram 23 mandados de busca e apreensão e apreenderam 14 carros (entre eles um Porsche), 5 motocicletas (entre elas, uma Harley-Davidson), 3 lanchas e uma helicóptero - modelo Robson 40. O juiz-corregedor Vinícius de Toledo Piza Peluso decretou ainda o bloqueio de contas bancárias, aplicações e dos bens de sete dos acusados. Entre eles estão o empresário Dirceu Gonçalves Ferreira Junior, um dos donos das empresas VidasMed e Biodinâmica, e de Renato Pereira Junior e de seu sócio Marcos Agostinho Paioli Cardoso, proprietários da Home Care Medical. Os três são apontados pela polícia como os chefes da área empresarial das duas células da organização criminosa.