Polícia prende presidente da Câmara de Igarapava-SP O presidente da Câmara de Igarapava, Alan Kardec de Mendonça (PSDB), foi preso hoje no setor de arquivos do prédio da prefeitura do município da região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Ele estava foragido desde ontem, quando escapou do flagrante feito contra quatro vereadores acusados de concussão (funcionário público exigir dinheiro no exercício de suas funções) e formação de quadrilha. Os cinco suspeitos, que teriam pedido um "mensalinho" do prefeito Francisco Tadeu Molina (PSDB) para aprovarem projetos na Câmara, negam os crimes e se calaram em depoimento à Polícia Civil. Eles estão presos na Cadeia de Pedregulho.