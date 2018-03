Polícia prende 9 do MST por invadir fazenda da Cutrale Nove militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram presos hoje em Borebi e Iaras (SP). Outros dez conseguiram fugir. As prisões ocorreram durante uma megaoperação que a Polícia Civil batizou de Operação Laranja, com a participação de 150 policiais e 42 viaturas.