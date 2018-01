Polícia ouve testemunhas de seqüestro de Daniel Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conversaram nesta sexta-feira com moradores da Rua Antonio Bezerra, na Vila das Mercês, que teriam ouvido os tiros na Pajero dirigida por Sérgio Gomes da Silva e teriam visto o prefeito Celso Daniel ser retirado do carro e levado pelos seqüestradores. As revelações dos moradores, cujos nomes são mantidos em sigilo, poderão ajudar as apurações do DHPP. Os investigadores que estiveram na rua participando da reconstituição, entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta, voltaram nesta sexta-feira ao local para obter mais detalhes. Alguns dos moradores disseram que foram atraídos pelo barulho dos tiros. Não se sabe se teriam visto a abordagem à Pajero. Com medo de serem vítimas de represália dos assassinos do prefeito, eles temem prestar depoimento. O objetivo do DHPP é montar um quadro com todos os detalhes e as informações desde a saída do prefeito e de Silva do restaurante Rubaiyat, no Paraíso, até a abordagem e a perseguição feitas pelos seqüestradores. A polícia quer saber se a versão apresentada pelo empresário e amigo de Celso Daniel é correta. Silva pode prestar um novo depoimento. Ele está sendo protegido por policiais civis desde a manhã da última terça-feira. A polícia ainda pretende ouvir o funcionário da Porto Seguro que guinchou a Pajero até a Polícia Técnica. Esse funcionário pode dizer se o carro apresentara falhas. Nesta sexta-feira pela manhã, houve uma reunião no DHPP entre os delegados que apuram a morte do prefeito e os promotores designados pelo Ministério Público para acompanhar as investigações. O delegado Armando de Oliveira Costa fez um relato das apurações aos promotores José Reinaldo Guimarães Carneiro, Sérgio Peixoto Camargo e Saulo Momari dos Santos Júnior. À tarde, eles participaram de outra reunião. No total, 20 pessoas já foram ouvidas no inquérito sobre a morte do prefeito.