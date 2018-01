Polícia ouve testemunha-chave de ameaças a petistas A Polícia Federal vai ouvir nesta quarta-feira o depoimento de uma mulher que é considerada testemunha-chave no caso das ameaças que vinham sendo encaminhadas, via internet, a parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT), com a assinatura de uma suposta Frente de Ação Revolucionária Brasileira (FARB). Segundo informou nesta segunda-feira o delegado Cássio Luiz Guimarães Nogueira, a mulher prestava assistência técnica ao carcereiro Edson Simões Amparo, de 51 anos, preso no sábado como o principal suspeito pelo envio dos e-mails, a partir de computadores de sua residência, localizada no distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá. Os equipamentos e uma série de anotações manuscritas, contendo o endereço eletrônico dos deputados e senadores petistas, foram recolhidos pela PF, que deverá remeter todo o material para análise no Instituto de Criminalística, em Brasília. O carcereiro, que teve a sua prisão temporária decretada pela Justiça Federal, negou a autoria das ameaças, afirmando que nem ele e nem o filho de 15 anos, também sob suspeita, sabiam lidar com computadores, deixando a entender que outras pessoas poderiam ter manuseado os equipamentos ou até copiado a sua senha. Desta vez, a justificativa do policial, que está afastado do serviço público há cinco meses para tratamento psiquiátrico, não convenceu a PF. É que no último dia 9 de janeiro, Edson já havia utilizado idêntico argumento na PF para livrar-se da acusação de que partiam do seu computador as ameaças feitas ao prefeito de Guarujá, Maurici Mariano (PTB). "No rastreamento que fizemos, detectamos que as mensagens foram passadas entre meia-noite e 3 horas, num dia de semana, o que praticamente afasta a hipótese de que outras pessoas possam ter manuseado o equipamento", argumentou o delegado, lembrando que o depoimento da mulher que prestava assistência técnica ao carcereiro é de fundamental importância. "Só ela, que está morando agora em Sorocaba, terá condições de nos informar se Edson e o seu filho sabiam ou não mexer no equipamento, elucidando, de uma vez o caso", disse.