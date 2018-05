Polícia não encontrou 'nada grave', diz Garibaldi sobre grampos

O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN) disse que a Polícia do Senado deve lhe entregar nesta segunda-feira, 8, um relatório sobre a varredura nos gabinetes para investigar a existência ou não de grampo telefônico na Casa. Garibaldi disse que não tem detalhes técnicos, mas assegurou que não foi encontrado "nada grave, que possa preocupar". Veja Também: ESPECIAL:entenda o escândalo dos grampos Especial explica a Operação Satiagraha Multimídia: As prisões de Daniel Dantas Lula manda investigar compra de 'maleta de grampo' na Abin Garibaldi, que participou do almoço com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, no Palácio do Itamaraty, admitiu que se ficar comprovada a participação de agentes da Polícia Federal no episódio do grampo telefônico, envolvendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO), a PF ficará numa "posição delicada". "Até que se prove o contrário, a própria Policia Federal é isenta. Mas não deixa de criar uma situação delicada como eu já disse".