Polícia não encontra grampos na Câmara do DF A Polícia Civil não encontrou escutas clandestinas na Câmara Legislativa do Distrito Federal, segundo informou o delegado Fábio Souza, assessor do departamento de atividades especiais da Polícia Civil. Os policiais vistoriam as dependências do prédio desde a noite de quarta-feira e, até as 21h de hoje, pretendem concluir a perícia nos dois últimos gabinetes, o do presidente da Câmara, Wilson Lima (PR), e Paulo Roriz (DEM), que tomou posse ontem.