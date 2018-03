Polícia Militar prende manifestantes durante evento com Serra

Manifestantes foram impedidos de usar apitos e gritar palavras de ordem. Foto: Michel Filho/Ag. O Globo

SÃO PAULO - Uma semana após um grupo de professores em greve hostilizarem o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), a Polícia Militar prendeu quatro manifestantes nesta quarta-feira, 24, durante evento na cidade de Franco da Rocha. A PM usou gás de pimenta, cassetetes e escudos para evitar que os cerca de 30 supostos integrantes da Apeoesp se aproximassem do tucano.

Quarenta policiais militares, alguns deles da Força Tática, tentaram impedir que os manifestantes usassem apitos e gritassem palavras de ordem próximos a Serra enquanto o governador discursava em palanque montado em área do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Ao fim do discurso, o governador não quis falar sobre o incidente.