Polícia libera 6 suspeitos de matar Celso Daniel A polícia já prendeu seis suspeitos de terem assassinado o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (pT). Após a investigação dos álibis, acabaram liberados. Agentes estiveram em 12 residências na região do ABC e na zona sul de São Paulo que poderiam ter servido como cativeiro. Três casas foram realmente utilizadas como cativeiro, mas por outros grupos. Não há ainda conclusão sobre os motivos do seqüestro e da morte de Celso Daniel. "Estamos investigando o que chega. As denúncias serão sempre aceitas. Os policiais estão tomando todo o cuidado nas apurações", informou o delegado Godofredo Bittencourt Filho, diretor do Departamento de Investigações Sobre o Crime Organizado (Deic). Ele explicou que participam das investigações todos os agentes do Deic, sob coordenação da Divisão Anti-Seqüestro (Deas). "A polícia está empenhada no esclarecimento do crime. Vamos chegar lá." Embriaguez Uma das testemunhas ouvidas foi o vendedor Fábio Bernardes Viana de Oliveira. Detido na Delegacia Seccional de Ouro Fino, Oliveira foi inicialmente abordado pela Polícia Militar em Monte Sião (MG), apresentando sintomas de embriaguez e uso de drogas, na madrugada de terça-feira. Nesse momento, o vendedor afirmou saber quem são os responsáveis pelo seqüestro o prefeito. Após ser encaminhado à delegacia da cidade, ele foi liberado pela manhã. A Polícia Militar chamou o vendedor para esclarecer as informações que havia prestado. Em depoimento no quartel da PM, sóbrio, Oliveira falou com detalhes sobre a participação, envolvimento, nomes e atuação das quadrilhas em favelas de Santo André, onde residiu por dois anos. A partir dessas informações, contactou-se a Polícia Militar de São Paulo que, com um helicóptero, levou uma equipe da Deas e uma do Deic para a cidade de Monte Sião, onde tomaram o depoimento de Oliveira. Após ser liberado, na noite de quarta-feira, a suposta testemunha foi novamente presa, dessa vez pela Polícia Civil. Aproveitador Segundo o delegado Bittencourt, a história contada por ele à polícia de Monte Sião, em Minas, e depois à polícia de Poços de Caldas, não merece credibilidade. "É um aproveitador. Desde ontem sabemos que suas informações não ajudam em nada porque ele criou uma história." Os policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também investigam o assassinato do prefeito, receberam do restaurante Rubayat, onde Sérgio Gomes da Silva e Celso Daniel jantaram, as informações do horário em que a conta foi fechada, de que forma se pagou a conta e o horário de saída dos dois. Também foram ouvidos os garçons, que observaram apenas uma conversa amistosa entre os dois, e um manobrista, que não notou nenhum veículo seguindo a Pajero onde estavam Silva e Daniel. Reconstituição Silva demonstrou muito nervosismo durante a reconstituição do seqüestro e chegou a dizer que foi ele quem destravou a porta do veículo blindado. Logo em seguida, afirmou que não havia aberto a porta. Muito tenso, usou colete à prova de balas nas quatro horas de reconstituição do caso. Protegido pela polícia, seu único pedido foi para que câmeras, gravadores e microfones fossem mantidos distantes. Para a encenação, a polícia fechou três quarteirões entre a Avenida Nossa Senhora da Saúde e a Rua Antônio Bezerra, na zona sul da capital paulista. Foi ali que, segundo o empresário, ele percebeu que estava sendo seguido, pois um Santana bateu em sua traseira. Silva disse ter perdido o controle do carro e batido em um Tempra, que estaria estacionado. Em seguida, os dois carros dos bandidos o teriam ultrapassado, depois de disparar vários tiros. Os homens teriam então descido e disparado contra os vidros, antes de as portas se abrirem e os seqüestradores levarem Daniel. A reconstituição começou por volta das 23 horas de quarta-feira, mas apenas perto da meia-noite é que os carros e atores começaram a mobilizar-se. A polícia montou uma barreira para isolar a área dos jornalistas e das dezenas de curiosos que acompanhavam a movimentação. Contradições Policiais que acompanharam mais de perto o trabalho disseram que o empresário teve dúvidas em relação às travas das portas e aos problemas no câmbio do carro, nos quais a perícia e a fabricante do veículo não encontraram defeitos aparentes. Pela sua versão, as portas se destravaram e o câmbio falhou. Nos bastidores, agentes também mostravam não ter certeza se tudo ocorreu exatamente como o empresário descreveu. Equipes da Polícia Federal, do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do DHPP e da Polícia Militar participaram do trabalho, mas ninguém quis falar sobre o caso.