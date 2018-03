Polícia Legislativa virou tropa de choque do governo, diz PPS

A eventual convocação do ministro da Casa Civil, Antonio Palocci, para prestar esclarecimentos sobre o aumento de seu patrimônio provocou um clima tenso na Câmara entre governo e oposição. Há pouco, o líder do PPS, Rubens Bueno (PR), foi impedido pela segurança da Câmara de colocar cartazes com a inscrição "Blindagem de Palocci" nas comissões temáticas. "A Polícia Legislativa não pode se tornar tropa de choque do governo. Não pode desrespeitar o direito de livre manifestação", protestou Bueno no plenário. Ele anunciou que vai representar contra a Polícia Legislativa na Mesa da Câmara.

Depois que o governo conseguiu suspender e cancelar as reuniões das comissões para evitar a votação de requerimentos de convocação de Palocci, a oposição está fazendo uma ofensiva no plenário da Câmara apresentando requerimentos para ouvir Palocci.

"O ministro Palocci deve explicações ao Brasil e elas devem ser prestadas no Congresso. Quem não deve não teme, temos de ter uma vida transparente. Se o ministro não quer vir ao Congresso é porque não tem como explicar", afirmou o líder do DEM, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA).

O deputado Jutahy Júnior (PSDB-BA) criticou a explicação enviada por Palocci aos parlamentares. "Os nomes citados por ele estão em atividades privadas de forma pública, em escritórios definidos e de conhecimento público. Palocci tinha uma atividade secreta", disse o tucano. Ele contestou a cláusula de confidencialidade alegada por Palocci. "Isso não vale para quem fez vida pública. É como não se declarasse Imposto de Renda", disse Jutahy. Ele afirmou que a cláusula de confidencialidade pode valer para o conteúdo do contrato, mas não para quem Palocci prestou consultoria.

Para justificar o enriquecimento súbito, o ministro Palocci enviou e-mail para os deputados com exemplos de ex-ministros e ex-presidentes do Banco Central que multiplicaram seus patrimônios depois da passagem pelo governo.