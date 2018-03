Polícia investiga se morte de jornalista teve motivação política

Belo Horizonte - A Polícia Civil de Minas Gerais investiga duas hipóteses para o assassinato do jornalista Evany José Metzker, de 67 anos: crime passional ou relacionado à atividade que a vítima exercia. O corpo do jornalista foi encontrado na segunda-feira, 18, decapitado, sem roupas e com lesões no ânus na zona rural de uma das cidades da região, Padre Paraíso, a 558 quilômetros de Belo Horizonte. A cabeça estava a cerca de cem metros de distância do corpo. O enterro ocorreu no mesmo dia, em Medina.

"Pela brutalidade do crime, parece ser alguém que estava com muita raiva dele", disse o investigador da Polícia Civil, Diogo Macedo. A possibilidade de crime passional não está descartada, mas a principal linha de investigação da polícia é verificar se o jornalista foi morto por causa das matérias que publicava em seu blog Coruja do Vale, que cobre cidades do Vale do Jequitinhonha, uma das mais carentes do país.

Metzker fazia denúncias de mal uso de dinheiro público sobretudo contra prefeituras e câmaras municipais. As reportagens do jornalista, que eram veiculadas também em rádios da região, falavam, por exemplo, de desvios de recursos por prefeituras de municípios da região, uso irregular de veículos oficiais, falta de obras de saneamento básico e de recursos para saúde.

Metzker chegou a denunciar também o tráfico de drogas e a prostituição infantil na região. Entre as cidades onde o jornalista já produziu matérias estão, além de Padre Paraíso, Medina, Catugi e Itaobim. "Era um jornalista que batia muito em órgãos públicos. Não seria difícil que sua morte tenha ocorrido por isso", afirma o policial civil.