Polícia indicia políticos de Mairinque por corrupção

Oito suspeitos foram presos durante as investigações no mês passado e libertados por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo dias depois. O ex-prefeito de Araçariguama, Carlos Aymar (PV), que chegou a ser preso com o grupo, vai responder apenas pelo crime de tráfico de influência. Em nota, ele disse ter sido preso injustamente. "Não fui indiciado por nenhum crime de desvio de recursos públicos ou corrupção. Apenas fui incluído nas investigações por ter realizado três ligações para o celular de um dos investigados."

Aymar nega também o tráfico de influência. "A polícia entendeu que eu estava tentando beneficiar uma empresa que se instalaria na cidade, mas vai ficar provado que isso não existiu. Para se fazer tráfico de influência é preciso ter poder de mando, o que eu não tinha." O advogado de Venery, Marco Antonio Vargas Filho, disse que não existem provas contra seu cliente no inquérito. O vereador Moretto informou que durante o processo será provada sua inocência.