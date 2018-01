Polícia indicia 16 por morte de jornalistas em Ipatinga Investigações em torno dos assassinatos de dois jornalistas em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, levaram ao indiciamento de 16 pessoas envolvidas com um grupo de extermínio que agia na região. Ele são acusados de envolvimento em 14 assassinatos ocorridos entre 2007 e este ano, entre eles o do repórter Rodrigo Neto e o do repórter fotográfico Walgney de Assis Carvalho, ocorridos no primeiro semestre de 2013.