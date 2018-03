Polícia gaúcha tira sem-terra de estrada A Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) retirou ontem 70 famílias de sem-terra acampadas na RS-324, em Gramado dos Loureiros. O despejo cumpriu reintegração de posse ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). O grupo foi levado para outro acampamento, também à beira de uma estrada, a federal BR-386, na cidade de Sarandi. Os sem-terra interpretaram o despejo como mais uma ação do governo do Estado para tentar caracterizar o movimento como criminoso. A governadora Yeda Crusius tem dito que essa não é a intenção do governo.