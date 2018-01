Polícia Federal solta acusados de desviar recurso de merenda em Alagoas

MACEIÓ - A Polícia Federal de Alagoas divulgou nesta sexta-feira, 8, que os últimos três presos na 'Operação Mascotch', acusados de desvio da merenda escolar, foram liberados no final da tarde dessa quinta-feira,7. De acordo com o delegado André Santos, que preside o inquérito sobre o caso, os presos foram liberados após a PF realizar as oitivas e acareações. Os recursos da merenda eram usados para compras de produtos supérfluos, como vinhos, uísques, brinquedos e ração para cachorro.

"Cumpre salientar que não havia a necessidade de mantê-los presos por mais tempo, pois o inquérito já foi instruído com as oitivas e acareações", acrescentou o delegado. Segundo ele, partir da segunda-feira, 11, serão ouvidos os prefeitos dos municípios de Girau do Ponciano, Poço das Trincheiras, Estrela de Alagoas, Senador Rui Palmeira, Lagoa da Canoa, Traipu e Craíbas. Juntas, as prefeituras acusadas teriam desviado mais de R$ 8 milhões da merenda escolar.

De acordo com o escrivão Diogo de Lima Medeiros, da comunicação social da PF em Maceió, as oitivas com os prefeitos serão realizadas conforme agendamento. "Esse procedimento se dá porque eles gozam de prerrogativas constitucionais e só podem ser ouvidos com local e hora previamente acordadas", explicou. Segundo ele, foram presos 16 pessoas acusadas de desvio da merenda escolar de nove municípios alagoanos. Todas estão em liberdade.