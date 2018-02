Polícia Federal realiza operação no TJ-MT

CUIABÁ - A Polícia Federal de Mato Grosso realiza nesta terça-feira, 18, a operação Asafe dentro do TJ de MT, escritórios de advogados, casas de juízes e desembargadores. Além de Cuiabá nove mandados de prisões temporárias e 30 de busca e apreensão são cumpridos em Alto Araguaia e Várzea Grande. A ação está sendo executada em parceria com o MPF e a OAB-MT atendendo a uma determinação do CNJ.

Os mandados são cumpridos desde as 6 horas da manhã. A esposa de um ex-desembargador e mais quatro advogados tiveram prisões decretadas. Há alguns meses, o TJ está mergulhado em escândalos que envolvem desde malversação do dinheiro público, casos de nepotismo e também suspeita de vendas de sentenças.