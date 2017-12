Polícia Federal prende 13 suspeitos em fraudes da Petrobras

A Polícia Federal já prendeu 13 suspeitos de envolvimento nas fraudes em licitações da Petrobras, incluindo funcionários da estatal acusados de participar do esquema. Ainda falta prender cinco acusados, uma vez que o Ministério Público Federal havia pedido a prisão de 18. O esquema foi descoberto pela Polícia Federal, na Operação Águas Profundas, que foi desencadeada nesta terça-feira e aponta 26 suspeitos no esquema que beneficiava principalmente a empresa Angraporto Offshore, criada em 1º de julho de 2003 para prestar serviços à estatal. Segundo o MPF, entre as fraudes, estão as licitações envolvendo as plataforma P-14 e P-16. A PF tinha mandados para realizar busca e apreensão em 89 endereços. Há suspeitas de que empresas como Iesa e Mauá Jurong também participaram do esquema. As investigações concluíram que os suspeitos ocultavam parte do ganho com as fraudes valendo-se de empresas fantasmas. Em nota nesta terça-feira, 10, a Petrobras decidiu afastar os funcionários da estatal acusados de envolvimento em fraudes nos processos de contratação de serviços. A nota divulgada pela empresa não informou o número de servidores afastados, mas há informações de que seriam pelo menos dois: Carlos Alberto Pereira Feitosa e Ana Celeste Alves Bessa. Feitosa é acusado de fazer licitações viciadas e Ana Celeste ajudava a beneficiar as empresas. Segundo a PF, o grupo criminoso é encabeçado por Fernando Stérea, Mauro Zamprogno, Wladimir Pereira Gomes, Simon Clayton e Ruy Castanheira. Os cinco são responsáveis por diversas fraudes em licitações e teriam criado empresas "fantasmas", como a Angraporto, pivô do esquema, para movimentar os recursos obtidos nas negociações. Além disso, as empresas ligadas à Angraporto recebiam informações privilegiadas repassadas por Carlos Alberto Feitosa e Rômulo Miguel Morais, funcionários da Petrobras, com participação de Carlos Heleno Barbosa e outros servidores da estatal. Veja abaixo a lista dos envolvidos que tiveram a prisão decretada: 1 - Fernando da Cunha Sterea 2 - Mauro Luiz Soares Zamprogno 3 - Wladimir Pereira Gomes 4 - Simon Matthew Clayton 5 - Ruy Castanheira de Souza 6 - Carlos Heleno Netto Barbosa 7 - Carlos Alberto Pereira Feitosa 8 - Romulo Miguel de Morais 9 - Sergio Fernandes Granja 10 - Ricardo Secco 11 - Jose Augusto Barbosa Reis 12 - Ana Celeste Alves Bessa 13 - Claudio Valente Scultori da Silva 14 - Felipe Pereira das Neves Castanheira de Souza 15 - Laudezir Carvalho de Azevedo 16 - Hilário dos Santos Mattos 17 - Wilson Barbosa Brandão da Costa 18 - Ricardo Moritz (Com Marcelo Auler, do Estadão)