Polícia Federal não investiga Palocci, reitera Cardozo O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, voltou a negar hoje que haja alguma investigação na Polícia Federal (PF) sobre a movimentação financeira do ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, e de sua empresa de consultoria Projeto. "Volto a afirmar: nem o ministro Palocci nem a empresa Projeto estão sendo submetidos a nenhum inquérito da PF", afirmou, após o lançamento da 3ª Campanha Nacional do Desarmamento, no prédio da Superintendência da PF, em São Paulo.