Polícia Federal marca para segunda-feira depoimento de Arruda

A Polícia Federal marcou para esta segunda-feira, 29, de manhã, o depoimento do ex-governador cassado do Distrito Federal José Roberto Arruda, preso desde o dia 12 de fevereiro por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por tentativa de suborno de testemunha do suposto esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares do DF, investigado pela Operação Caixa de Pandora.

Também foi marcado para segunda-feira o depoimento do ex-secretário de Comunicação do Distrito Federal Weligton Moraes, na Penitenciária da Papuda, onde está preso também desde o dia 12 de fevereiro.

Os demais presos por determinação do STJ também por obstrução da Justiça, o suplente de deputado Geraldo Naves; o ex-diretor da Companhia Energética de Brasília Haroaldo de Carvalho e o assessor do ex-governador Rodrigo Arantes devem depor até a próxima quinta-feira, 25, segundo informou a Polícia Federal.