Polícia Federal já recapturou 12 sanguessugas A Polícia Federal, em uma investida rápida, já recapturou 12 das 44 pessoas presas na Operação Sanguessuga, que haviam sido libertadas por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que foi revogada nesta quarta-feira pela presidente do STF, ministra Ellen Gracie. A operação começou por volta das 13 horas, e os 12 recapturados estavam todos em Cuiabá (MT). A operação desmantelou uma quadrilha que desviava recursos da União mediante compra superfaturada de ambulâncias para municípios com recursos de emendas apresentadas por parlamentares. Entre os que ainda não foram recapturados estão os ex-deputados Ronivon Santiago (RO) e Bispo Rodrigues (RJ). A PF passou circular a todos os portos, aeroportos e postos de fronteira para impedir a saída do País de qualquer um dos 32 ainda soltos. Foi também acionada a inteligência da PF para tentar localizar e prender, o mais rapidamente possível, os demais acusados de envolvimento no esquema. A operação provocou desgaste à Polícia Federal, que teve de interromper outras operações e mobilizar mais de 100 homens para recapturar pessoas que já estavam presas e, na opinião do superintendente do PF em MT, Aldair da Rocha, não deveriam ter sido soltas.