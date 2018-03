Polícia Federal interrogará Arruda na segunda-feira A Polícia Federal marcou para segunda-feira o interrogatório do ex-governador José Roberto Arruda, acusado de comandar o esquema de corrupção investigado pela operação Caixa de Pandora. No mesmo dia será ouvido o ex-secretário de Comunicação Wellington Moraes, preso junto com Arruda e outras quatro pessoas, acusadas de obstrução à Justiça e tentativa de suborno ao jornalista Edson dos Santos, o Sombra, testemunha chave do inquérito.