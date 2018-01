Polícia Federal indicia 42 invasores da Câmara em 6 crimes Os 42 integrantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra(MLST), que participaram na última terça-feira da invasão e quebra-quebra na Câmara dos Deputados, foram interrogados hoje e qualificados em seis tipos de crime pela Polícia Federal e podem ser condenados a até 20 anos de prisão. Eles responderão por corrupção de menor, danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, danos ao patrimônio da união, formação de quadrilha e lesão corporal simples e grave. A pena poderá ser maior ou menor, dependendo do grau de envolvimento no episódio. Até esta noite, pelo menos 14 presos foram ouvidos e confirmaram os depoimentos já colhidos pela Polícia Legislativa e pela PM do Distrito Federal. O restante será ouvido no decorrer da madrugada. Os advogados do MSLT , que chegaram atrasados, não acompanharam os interrogatórios. Na saída de seu depoimento, o líder do MSLT, Bruno Maranhão, que comandou a invasão ao Congresso Nacional, se disse injustiçado e reclamou do fato de ter passado a noite em uma solitária no complexo penitenciário da Papuda. Segundo ele, pelo menos 13 presos do MSLT estão em celas individuais, isolados de contatos com os outros presos. "Tem 13 companheiros em solitárias e essa prisão é ilegal", disse. Ele também considerou sua prisão arbitrária e argumentou que, no momento da baderna, ele se encontrava no gabinete do deputado Nelson Pelegrino (PT-BA). Na sua versão, que contraria tudo que foi apurado até o momento pelos policiais, ele estava entre aqueles que tentavam impedir que os mais radicais invadissem o Parlamento para promover os atos de barbárie. "Eu queria evitar a tropa de choque. Eu estava com o deputado Nelson Pelegrino. Eu tirei todo o pessoal de dentro. Se você observar nas fotografias vai ver que somente alguns participaram do quebra-quebra. O pessoal estava com medo da direita", contou, já dentro do camburão que o levou de volta a Papuda. Apenas os 41 que participaram diretamente da invasão continuarão presos. Outros 541 militantes que estiveram no protesto e que não foram flagrados no quebra-quebra terão suas prisões relaxadas. No total, a Polícia Federal trabalha com o número de 582 sem-terra envolvidos no episódio. O inquérito da Polícia Federal será encaminhado ao Ministério Público que apresentará denúncia contra os radicais do MSLT. No final desta tarde, o advogado do MSLT, Boris Trindade, pediu o relaxamento da prisão de todos sem terra ao juiz da Décima Vara Criminal da Justiça Federal, Ricardo Augusto Soares Leite.