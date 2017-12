Polícia Federal faz operação contra crimes ambientais A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira a Operação Drake, com o objetivo de prevenir e reprimir crimes ambientais em todos os Estados, além de evitar o tráfico de animais silvestre e a biopirataria. A fiscalização acontece com maior ênfase nas principais rodovias de acesso ao Pantanal do Mato Grosso e à região que margeia a fronteira entre Brasil e Bolívia. De acordo com a PF, a operação está sendo coordenada pela Delegacia de Combate a Crimes Ambientais e ao Patrimônio Histórico. O Mato Grosso do Sul é considerado uma rota de saída ilegal de animais silvestres e de entrada para aves trazidas da Colômbia e do Peru. No Centro Referencial de Cultura Terena, no município de Miranda (MS), os policiais apreenderam peças fabricadas com subprodutos da fauna e da flora silvestres, cuja extração é proibida. O material apreendido estava exposto para comercialização e será encaminhado para perícia.