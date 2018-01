Polícia Federal faz greve de 24 horas para pedir reajuste A Polícia Federal faz nesta quarta-feira uma greve de 24 horas para tentar arrancar do governo um reajuste de pelo menos 30%, antes que entre em vigor a proibição de aumentos no funcionalismo, em 30 de junho, por força das eleições. O aumento faz parte de um porcentual de 60% negociado com o governo em novembro passado, mas até agora não pago. A paralisação atingirá todas Unidades da Federação, menos o Estado do Rio, que não aderiu ao movimento e as várias categorias da PF - agentes, escrivães, papiloscopistas e até delegados, que pela primeira vez aderem a uma greve da instituição. Pelo menos 30% do efetivo de quase 12 mil policiais irá trabalhar, como manda a lei de greve, para manter os serviços essenciais, como alfândega, emissão de passaportes e a fiscalização de aeroportos, portos e postos de fronteira. Mas as grandes operações planejadas para os próximos dias, inclusive de combate ao narcotráfico, sofrerão atraso. Igualmente serão prejudicados inquéritos de grande repercussão, como o do mensalão, que investiga 40 pessoas denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento com o caixa 2 do governo petista, operado pelo empresário Marcos Valério de Souza. Inquéritos importantes serão afetados Será também afetado o inquérito dos sanguessugas, que apura o envolvimento de mais de 80 pessoas, entre as quais 15 parlamentares, com o esquema de desvio de recursos da União por meio de emendas ao orçamento para compra de ambulância a preço superfaturado. Outro inquérito em curso é o do valerioduto mineiro, que trata do caixa dois tucano, montado na eleição de 1998 em Minas em favor do senador Eduardo Azeredo, que disputou na ocasião o governo do Estado. A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) alerta que, caso as reivindicações não sejam atendidas, a categoria está suficientemente mobilizada para uma greve geral já no início de julho, fato que prejudicará até o esquema de monitoramento das eleições acordado entre a PF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Consciente das implicações de uma greve da PF neste momento, o ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, passou o dia reunido com autoridades federais. Pela manhã, ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, no Palácio do Planalto e à tarde trancou-se com técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, mas não se chegou a um consenso a tempo de evitar a paralisação. As negociações prosseguem hoje.