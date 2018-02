Polícia Federal detém passageiro com US$1,3 milhão em Garulhos A Polícia Federal deteve, nesta sexta-feira, um passageiro com passaporte brasileiro que foi flagrado com 1,3 milhão de dólares não declarados dentro da mala no aeroporto de Garulhos, informou uma fiscal da Receita Federal. O homem, de ascendência asiática e que fala português, desembarcou nesta manhã em um vôo que partiu da China e fez escala em Frankfurt, na Alemanha, disse a fiscal por telefone. "Ele foi selecionado para inspeção, e quando passou pelo raio-x, foi identificado grande quantidade de papel. O dinheiro estava embrulhado no meio de revistas e catálogos em vários pacotes", afirmou a funcionária da Receita. O próprio passageiro informou que o montante seria de 1,3 milhão de dólares, mas não disse a origem do dinheiro. Ele está detido sob custódia da PF enquanto a contagem do dinheiro é efetuada. A legislação brasileira determina que todo viajante que entrar ou sair do país com mais de 10.000 reais, em moeda nacional ou estrangeira, é obrigado a declarar o valor à fiscalização aduaneira. Como a quantia não foi declarada, a Receita Federal faz um termo de retenção e o dinheiro será repassado ao Banco Central, informou a fiscal. (Reportagem de Pedro Fonseca)