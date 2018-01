Polícia Federal ameaça fazer greve geral A Polícia Federal ameaça entrar em greve geral a partir da próxima segunda-feira, caso o governo não conceda o reajuste de 30% reivindicado pela categoria. Em greve de advertência por 24 horas para forçar as negociações, os policiais foram surpreendidos pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de proibir reajustes do funcionalismo acima da inflação. Técnicos dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e do Planejamento discutem a extensão da medida e se ela impede o acordo que vinha sendo negociado com a PF. Por meio de nota, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Francisco Garisto, disse que a decisão do TSE não alcança as negociações da categoria, que teria perdas acumuladas de 128% nos últimos anos. "Estamos pedindo a reposição de apenas 30% retroativa a fevereiro", observou. Mas caso o governo endureça, o indicativo de greve geral será mantido, avisou o dirigente. Assembléias para deliberar sobre a paralisação serão realizadas ao longo do final de semana em todos os estados. Pela decisão do TSE, tomada na noite de ontem, os aumentos salariais no serviço público, em índices acima da inflação, só podem ser concedidos num intervalo de 180 dias antes das eleições, para evitar reajustes eleitoreiros, o que configura crime eleitoral, com risco de impugnação da candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atropelos do governo O presidente da Fenapef criticou os atropelos do governo, que a seu ver deveria ter concedido o reajuste desde o início do ano, como havia se comprometido desde novembro de 2005 e reclamou da ausência do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, na reunião de ontem para buscar uma saída para o impasse. "Ele (Bastos) foi desmoralizado pela equipe econômica e a PF entra em greve geral na próxima segunda-feira", avisou. A greve de advertência, que termina à meia noite de hoje, conta com a adesão maciça de agentes, escrivães, papiloscopistas e até de delegados, que pela primeira vez aderem a uma greve geral da corporação. O presidente da Federação Nacional dos Delegados da PF, Armando Coelho Neto, insinuou que o presidente do TSE, ministro Marco Aurélio Mello, teria simpatias pelo PT do presidente Lula. "O ministro tem tradição polêmica. Suas decisões são exageradamente técnicas ou muito políticas. Sua decisão teve nítida conotação política, porque ele tem simpatia por determinado partido político", enfatizou.