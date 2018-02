Polícia faz 2 detenções e homem é atropelado em Vitória A polícia civil montou uma central de flagrantes na sede do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), até o final da tarde deste sábado (7) duas mulheres foram detidas por desacato e um menor apreendido por carregar rojões na mochila.