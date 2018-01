Polícia do Exército é convocada para garantir segurança na Câmara O deputado Inocêncio Oliveira (PL-PE), que está presidindo a sessão da Câmara neste momento, acaba de anunciar, em pronunciamento no plenário, que convocou 1.000 soldados da Polícia do Exército (PE) para assumir o serviço de segurança na Casa, ocupada por cerca de 300 manifestantes de um Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST). Os manifestantes causaram tumulto e destruíram praticamente todo o material que se encontrava em exposição em uma mostra sobre meio ambiente no saguão do Anexo 2 da Câmara.