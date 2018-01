Polícia do DF nega excessos em protesto Subordinada a José Roberto Arruda (DEM), a Polícia Militar do Distrito Federal mobilizou hoje um arsenal que incluiu Cavalaria, bombas de gás lacrimogêneo e cachorros para impedir que manifestantes contrários ao governador chegassem à Rodoviária do Plano Piloto. Para o chefe do Comando de Policiamento da PM, coronel Luiz Henrique Fonseca, não houve excesso de violência. "Os manifestantes quebraram o acordo e invadiram a pista, por isso houve o confronto", disse. Segundo ele, foram usadas apenas armas não letais para controle da massa, já que era preciso desobstruir o trânsito.