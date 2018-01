Polícia do DF investiga morte de filho de presidente da Embratur

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

A Polícia civil do Distrito Federal vai instaurar inquérito para investigar as causas da morte de Marcelo Dino Fonseca de Castro e Costa, 13 anos, na manhã desta terça-feira, 14, no Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Marcelo é o filho caçula do presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), Flávio Dino.

O Hospital Santa Lúcia é o mesmo em que o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, morreu vítima de um enfarte, no final de janeiro deste ano.

De acordo com agentes da 1º DP, a família registrou boletim de ocorrência na manhã desta terça-feira, 14, por conta de uma possível demora no atendimento ao menino, internado na segunda-feira, 13, com crise asmática.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A assessoria de imprensa do hospital ainda não tinha informações sobre o que teria ocorrido com o adolescente. Uma nota oficial deve ser divulgada ainda na tarde de hoje.

Em nota, a Embratur divulgou o horário do velório, que será realizado nesta terça, a partir das 19 horas, na capela 10, do Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. O sepultamento será nesta quarta-feira, 15, às 10h, no mesmo local.