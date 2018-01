Polícia do Congresso é despreparada A Polícia Legislativa da Câmara e do Senado não tem o preparo necessário para lidar com situações complicadas, como as invasões dos prédios do Congresso. Primeiro, porque não dispõe, como as PMs, de um batalhão de choque, próprio para as emergências; segundo, porque só podem usar armas os seguranças pessoais dos presidentes das duas Casas. O restante tem de andar desarmado. Além do mais, as idades são as mais variadas. Tanto há pessoas que já estão próximas da aposentadoria quanto iniciantes. Quase todos têm curso superior e há ainda os que cursam cursos como Filosofia, Medicina, Engenharia, Odontologia e Direito, entre outros. Fizeram concurso para a Polícia Legislativa atraídos pelo salário, de cerca de R$ 5 mil para o iniciante. Os que estão há tempos no cargo recebem até R$ 8 mil. Câmara e Senado oferecem cursos para seus policiais, mas não são suficientes para torná-los super-homens. Na semana passada, por exemplo, chegou uma turma que estava na Polícia Civil de Mauá (SP) fazendo cursos. Ocorrem ainda intercâmbios com outros países. Alguns brasileiros já foram aos Estados Unidos fazer curso de proteção a autoridades. Isso, no entanto, é muito diferente de enfrentar uma turba enfurecida como servidores públicos revoltados com a aprovação da reforma da Previdência, em 2003, e ontem, com vândalos do MLST.