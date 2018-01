Polícia divulgará informações sobre a morte de prefeito "oportunamente" A direção da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa Humana divulgou na noite desta terça-feira uma curta nota à imprensa, afirmando que só vai divulgar informações sobre o andamento das investigações da morte do prefeito de Santo André Celso Daniel (PT), ? oportunamente?. A nota foi divulgada no momento em que o empresário Sergio Gomes da Silva, a principal testemunha do sequestro ainda prestava depoimento na 1ª Delegacia do DHPP em São Paulo. O depoimento de Gomes começou por volta das 16h20 e três horas depois ainda prossegue sem previsão de término. A direção da Delegacia afirmou que o empresário não deverá se pronunciar após o depoimento e que nenhuma informação será divulgada à imprensa pela polícia.