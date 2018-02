Polícia dispersa protesto na frente da casa de Tarso Dezenas de sindicalistas ligados ao Centro de Professores do Rio Grande do Sul (Cpers) fizeram um protesto diante da casa do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), e foram dispersados pela Brigada Militar ao amanhecer desta segunda-feira, 9. O grupo se deslocou do centro para o bairro Rio Branco, onde fica a residência, e passou a gritar palavras de ordem nas quais pediu o pagamento do piso nacional do magistério como vencimento e não por complementos sobre valores básicos inferiores e uma reunião para discutir a situação da educação no Estado. Alguns manifestantes mais exaltados teriam tentado romper o cordão de isolamento formado pelos policiais, que dispararam uma bomba de efeito moral. O grupo se retirou e saiu em passeata pelas ruas dos bairros Rio Branco, Bom Fim e Centro. O Cpers lidera uma greve do magistério que conseguiu a adesão de apenas 1% das escolas estaduais, segundo avaliação da Secretaria da Educação.