Polícia discute os rumos da investigação da morte de Daniel A equipe que investiga o assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), está reunida desde o início da tarde desta sexta-feira na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de São Paulo, para ?trocar informações e decidir os próximos passos da investigação?, como definiu o delegado geral de polícia, Marco Antonio Desgualdo. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil vão apresentar as primeiras imagens de raio X digitalizadas do corpo do prefeito assassinato, com detalhes das trajetórias dos projéteis, e laudos de biópsias das áreas lesadas do corpo, para definir como elas foram provocadas. Participam da reunião, o diretor e primeiro delegado do DHPP, Domingos Paulo Neto e Armando de Oliveira Costa Filho; o delegado federal Hermes Rubens Silveira Júnior, os promotores José Reinaldo Guimarães Carneiro, de Santo André, Sérgio Peixoto Camargo, de São Paulo, e Saulo Momari dos Santos Júnior, designados pelo Ministério Público para acompanhar as investigações.