Polícia descarta latrocínio em morte de prefeito no PR A polícia paranaense investiga a motivação para o assassinato do prefeito de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba, Adel Rutz (PP), de 36 anos, morto ontem à noite ao chegar em casa. Testemunhas disseram que um motociclista fechou o carro, enquanto a pessoa que estava na garupa disparou contra o prefeito. Foram pelo menos 15 tiros que atingiram o carro e as lojas. A polícia descartou apenas a hipótese de latrocínio, já que nada foi roubado.