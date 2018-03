Polícia deflagra operação na Câmara de Guarulhos-SP Agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Guarulhos com apoio do Ministério Público (MP) deflagraram uma operação hoje para cumprir mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal da cidade da Grande São Paulo. Os agentes também fazem buscas na casa de vereadores e ex-vereadores. A operação foi programada depois de denúncias de prestação de contas irregulares na Câmara municipal. Diversos documentos e computadores foram apreendidos.