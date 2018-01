Polícia de SP investigará morte do prefeito de Campinas O delegado geral da Polícia Civil de São Paulo, Marco Antônio Desgualdo, decidiu afastar os delegados seccional Osmar Porcelli e de homicídios José Roberto Micherino de Andrade, ambos de Campinas, do comando das investigações sobre o assassinato do prefeito Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, ocorrida no dia 10 de setembro do ano passado. As investigações estão agora sob o comando do delegado Armando de Oliveira Costa Filho, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, a medida foi tomada para concentrar as investigações na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que também investiga a morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), no último dia 20 de janeiro. A transferência de comando do inquérito da morte do prefeito de Campinas havia sido solicitada a Desgualdo em uma reunião, na semana passada, pelo deputado estadual Renato Simões (PT) e pelo advogado criminalista Ralph Tórtima Stettinger, que representa a família de Toninho. Não foi a primeira vez que petistas e parentes de Toninho solicitaram o afastamento de Porcelli do caso. Mas a Secretaria sempre afirmou que condução estava sendo feita adequadamente e que não havia necessidade da intervenção de policiais de São Paulo. Apesar disso, no dia 2 de dezembro do ano passado, uma equipe do DHPP, liderada pelo delegado Luiz Fernando Teixeira Lopes, se deslocou para Campinas e passou a colaborar com a polícia local. Lopes analisou o inquérito, colheu novamente o depoimento de pessoas que já haviam sido interrogadas e incluiu novas testemunhas na investigações. As perícias também foram refeitas pelo perito do DHPP. O advogado criminalista indicou algumas falhas ocorridas no inquérito que investiga a morte de Toninho, durante o comando da polícia de Campinas, entre elas, a ausência de depoimentos de testemunhas e a concentração em uma única linha de investigação, a de que o crime havia sido cometido por quatro rapazes sobre duas motocicletas.