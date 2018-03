Polícia de MG confirma autor da execução de repórteres A Polícia Civil mineira confirmou nesta terça-feira que a mesma pessoa teria matado o jornalista Rodrigo Neto, de 38 anos, e o repórter fotográfico Walgney Assis de Carvalho, de 43, assassinados no início do ano em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro. Os dois participavam de apurações de crimes atribuídos a um grupo de extermínio formado por policiais e, de acordo com a polícia, foram executados com tiros disparados pela mesma arma, apreendida com Alessandro Neves, de 31, conhecido como "Pitote".