Polícia continua buscas na região do crime Uma equipe de policiais comandada pelo delegado seccional de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, realizou nesta segunda-feira novas buscas próximo do local onde foi encontrado, na manhã deste domingo, o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), na região de Juquitiba, a 70 quilômetros de São Paulo. A polícia voltou a ouvir moradores da região, que afirmaram ter ouvido disparos de arma de fogo, por volta da 01h30 de domingo, horário provável da execução do prefeito. Também foram ouvidas outras testemunhas. Tuma Júnior disse que o depoimento de uma delas reforçou a convicção de que o prefeito pode ter sido mantido em cativeiro naquela região. ?Não posso dar mais detalhes, mas continuaremos a investigação.? A localização desse cativeiro é considerada fundamental para a possível identificação dos autores do crime. Um helicóptero da Polícia Civil foi usado nesta segunda-feira para sobrevôos em toda a área. Os policiais tentavam estabelecer a rota de fuga dos seqüestradores após a execução do prefeito. Duas testemunhas afirmaram ter visto uma Blazer preta, semelhante à usada no seqüestro, transitando em alta velocidade em uma estrada da represa da Cachoeira da Fumaça, por volta da meia noite de sábado. A estrada onde o prefeito foi morto dá acesso a essa região. Uma das pessoas que disseram ter escutado os disparos, Rosilda Alvarenga, também ouviu o barulho de um veículo arrancando em seguida. Naquela hora havia pouco movimento na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que passa a 180 metros do local onde estava o corpo. A rodovia, acreditam os policiais, foi usada pelos bandidos em fuga.