Polícia conclui inquérito sobre invasão da Câmara pelo MLST A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre a invasão e depredação de instalações da Câmara dos Deputados por militantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST). Ocorrida em 6 de junho passado, a baderna deixou 38 pessoas feridas, duas delas gravemente e causou um prejuízo de R$ 106 mil . Por conta do episódio, 115 manifestantes - 42 deles presos - estão indiciados nos crimes de lesão corporal, formação de quadrilha, corrupção de menores e danos ao patrimônio público e privado. Somadas, as penas podem chegar a até 12 anos de prisão. A PF pedirá a manutenção da prisão dos acusados até o julgamento, entre eles Bruno Maranhão, líder do movimento e então integrante da Executiva do PT. Além de membro da cúpula do partido, a Associação Nacional de Apoio à Reforma Agrária (Anara), fundada e comandada por Maranhão, recebeu R$ 5,6 milhões só do governo do PT, para assistência a assentamentos dentro do programa de reforma agrária. Os 115 manifestantes participaram de uma reunião na sede da Contag em Brasília na véspera da invasão à Câmara, ocasião em que deliberaram pelo quebra-quebra e discutiram os detalhes da operação. A fita com a filmagem da reunião está em poder da Polícia Federal para ser periciada pelo instituto de criminalística. Invasão Cerca de 300 pessoas do Movimento pela Libertação dos Sem-Terra entraram em conflito com os seguranças da Câmara durante a invasão do o anexo do prédio. Portando paus e pedras, os manifestantes agrediram seguranças e funcionários da Casa, deixando vários feridos. Os manifestantes destruíram praticamente todo o material exibido em uma exposição sobre meio ambiente, no saguão do Anexo 2 da Câmara dos Deputados. Criado em 19967, o MLST é uma dissidência do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra. Atua principalmente no Estado de Pernambuco. O grupo já invadiu o prédio do Ministério da Fazenda em Brasília, em maio de 2005, para protestar contra o corte do orçamento do governo, destinado aos assentamentos. O então ministro Antonio Palocci não se encontrava no prédio. Ação premeditada Um DVD apreendido pela Polícia Legislativa com manifestantes do movimento que invadiram a Câmara mostrou que, dias antes da invasão, os manifestantes estiveram no local em pequenos grupos como turistas e filmaram as dependências da Casa, como que elaborando um roteiro para a invasão. A partir do DVD, a Polícia Legislativa pretende mostrar que a ação foi planejada e que as pessoas que invadiram ontem à Câmara, pelo menos a maior parte delas, passou por palestras para instruí-las e que, portanto, a ação foi premeditada. Reivindicação Segundo o MLST, o grupo foi a Brasília para pedir a revogação da medida provisória que impede a vistoria em terras ocupadas e mais dinheiro para reforma agrária. Segundo o grupo, os manifestantes vieram da Bahia, de São Paulo e Minas Gerais. O presidente da Câmara chegou a conversar rapidamente o líder do grupo, Bruno Maranhão, e avisou que não haveria negociação enquanto a Câmara estivesse ocupada, além de avisar que tinha dado a ordem para que todos fossem presos.